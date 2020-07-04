Об этом предупреждают синоптики
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 4 июля, в Улан-Удэ, Джидинском, Курумканском, Кяхтинском и Тарбагатайском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Тункинском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).
Всего существует 5 классов пожарной опасности:
1 класс – опасности нет;
2 класс – малая пожарная опасность;
3 класс – средняя пожарная опасность;
4 класс – высокая пожарная опасность;
5 класс – чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 27 лесных пожаров. 15 из них ликвидировали, с остальными борются.
В нескольких районах Бурятии чрезвычайная пожарная опасность
Происшествия, Фото:
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