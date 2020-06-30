В Улан-Удэ на площади Советов в ДТП попала маршрутка

Авария произошла в обеденное время
Сегодня около 12 часов дня произошло ДТП в районе площади Советов Улан-Удэ. Столкнулись маршрутка «Хёндай Каунт» маршрута №97 и автомобиль «Субару Форестер». Автобус и «Субару» ехали в сторону Триумфальной арки.
Пострадавших нет. Из-за ДТП на этом участке сразу же образовался затор.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июня на улице Терешковой в ДТП также попала маршрутка с пассажирами
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