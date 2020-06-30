Житель Бурятии пойдёт под суд за нападение на ветерана 9 мая

Грабитель вывернул руку 92-летнему ветерану и силой отнял деньги



В Прибайкальском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела 52-летнего мужчины, напавшего на ветерана 9 мая. Мужчина обвиняется по статье «Грабёж, совершённый с применением насилия», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в начале мая мужчина приехал из Улан-Удэ в село Гремячинск на заработки. Он жил доме своего знакомого вместе с его престарелым отцом – 92-летним ветераном Великой Отечественной войны. 9 мая с утра приезжий мужчина в деревне со случайными знакомыми употреблял спиртные напитки. Около полудня вернулся в дом к ветерану, которого незадолго до этого посетили работники администрации, вручили деньги и юбилейную медаль.



Увидев в руках старика купюры, мужчина попросил купить ему алкоголь. Получив отказ, напал на ветерана, вывернул руку, выхватил четыре тысячи рублей, забрал медаль и убежал.



После обращения ветерана в правоохранительные органы грабитель сразу был задержан. Часть денег – 3200 рублей – он уже успел потратить, оставшиеся 800 рублей и медаль у него изъяты и возвращены пожилому человеку.



Сотрудники следственного управления, приняв уголовное дело к производству, сразу за счёт собственных средств возместили ветерану ущерб.



Чуть больше месяца потребовалось следствию для того, чтобы полностью собрать необходимые доказательства, подтверждающие вину мужчины. В связи с этим в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

