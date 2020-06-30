Он увидел, где пенсионерка хранит свои сбережения
29 июня в полицию по Кабанскому району Бурятии поступило заявление от 83-летней пенсионерки о краже. Пожилая женщина сообщила, что из потайного места в её доме украли пенсионные сбережения в сумме 29 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции задержали подозреваемого – 49-летнего соседа. Сельчанка нанимала мужчину для помощи по хозяйству.
Когда хозяйка дома оплачивала его услуги, он увидел, где пенсионерка хранит деньги. Одно из окон на веранде оказалось незастеклённым, чем и воспользовался сосед. Несколько дней он трижды проникал в её отсутствие в жилище и брал разные суммы.
Деньги мужчина тратил на алкоголь и продукты питания, а в первый день, помимо прочего, купил одежду для себя и своего друга, с которым в другом селе выпивал.
Ранее мужчина неоднократно судим за имущественные преступления. Не работает, ведёт асоциальный образ жизни.
Возбуждены уголовные дела о краже. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл деньги из тайника 83-летней соседки
Происшествия, Фото:
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