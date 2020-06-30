В Ангарске 88-летний водитель сбил двух девочек

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочки шли по «зебре»



Вчера около 16.30 в Ангарске на улице Энгельса сбили двух девочек.



88-летний водитель «Сузуки Свифт» наехал на школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Обе девочки 13 и 11-летнего возраста с травмами и ушибами госпитализированы.



Водитель был трезв, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.









