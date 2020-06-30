Девочки шли по «зебре»
Вчера около 16.30 в Ангарске на улице Энгельса сбили двух девочек.
88-летний водитель «Сузуки Свифт» наехал на школьниц, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Обе девочки 13 и 11-летнего возраста с травмами и ушибами госпитализированы.
Водитель был трезв, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске 88-летний водитель сбил двух девочек
Происшествия, Фото:
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