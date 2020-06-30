Молодой человек обокрал квартиру 76-летней пенсионерки
В полицию обратилась 76-летняя жительница посёлка Первомайский Забайкальского края и сообщила о краже 20 тысяч рублей.
Вор проник в квартиру, расположенную на втором этаже, через незапертую балконную дверь. В результате поквартирного обхода жильцов дома, стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый 21-летний сосед женщины. Он видел, что пенсионерка сидит во дворе на лавочке, при этом балконная дверь в её квартире не закрыта. Парень признался в преступлении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье вор залез в квартиру на втором этаже по балкону
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