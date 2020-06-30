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В Иркутской области девочка выпала с третьего этажа

В Иркутской области девочка выпала с третьего этажа
Происшествия, 
Несчастный случай произошёл в Бирюсинске

Очередной случай выпадения ребёнка из окна зафиксирован в Иркутской области. Вчера днём из окна третьего этажа в городе Бирюсинск Тайшетского района выпала девятилетняя девочка.

- Летом случаев выпадения из окон детей становится больше. Взаимосвязь здесь прямая. Взрослые забывают об опасности для малышей, а маленькие домочадцы этой опасности не чувствуют и всегда весьма любопытны. Берегите детей, следите за открытыми окнами в вашей квартире! – призывают в ГУ МВД по Иркутской области.
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