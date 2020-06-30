В Иркутской области девочка выпала с третьего этажа

Несчастный случай произошёл в Бирюсинске



Очередной случай выпадения ребёнка из окна зафиксирован в Иркутской области. Вчера днём из окна третьего этажа в городе Бирюсинск Тайшетского района выпала девятилетняя девочка.



- Летом случаев выпадения из окон детей становится больше. Взаимосвязь здесь прямая. Взрослые забывают об опасности для малышей, а маленькие домочадцы этой опасности не чувствуют и всегда весьма любопытны. Берегите детей, следите за открытыми окнами в вашей квартире! – призывают в ГУ МВД по Иркутской области.

