Несчастный случай произошёл в Бирюсинске
Очередной случай выпадения ребёнка из окна зафиксирован в Иркутской области. Вчера днём из окна третьего этажа в городе Бирюсинск Тайшетского района выпала девятилетняя девочка.
- Летом случаев выпадения из окон детей становится больше. Взаимосвязь здесь прямая. Взрослые забывают об опасности для малышей, а маленькие домочадцы этой опасности не чувствуют и всегда весьма любопытны. Берегите детей, следите за открытыми окнами в вашей квартире! – призывают в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области девочка выпала с третьего этажа
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