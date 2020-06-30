В Иркутской области трое рабочих погибли в колодце

Происшествия, Фото: сайт прокуратуры Иркутской области

Погибшие рабочие меняли арматуру



Днём 29 июня на территории очистных сооружений в городе Вихорёвка Иркутской области погибли трое рабочие, в возрасте от 38 до 63 лет. Они производили работы по замене арматуры в колодце, когда произошёл несчастный случай, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Прокуратура уточняет, что погибшие люди были работниками ООО «Объединённая Вихоревская управляющая компания». Начата проверка по данному факту.



На место происшествия выехал заместитель прокурора Братского района для координации действий следственно-оперативной группы и обеспечения законности проводимых мероприятий.







