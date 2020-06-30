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В Иркутской области поймали трёх пьяных судоводителей

В Иркутской области поймали трёх пьяных судоводителей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
83 судоводителя привлекли к административной ответственности

В Иркутской области во время первого этапа акции «Вода - безопасная территория», который проходил с 22 по 28 июня, 83 судоводителя были привлечены к административной ответственности.

Семнадцать протоколов было составлено за нарушение правил плавания. Пять административных протоколов были составлены по статье 11.8 КоАП РФ в отношении судоводителей, нарушивших правила эксплуатации судов, либо передавших управление судном лицу, не имеющему право управления. Речь идёт о судах, не прошедших технического освидетельствования, либо не несущих бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованных без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания.

К административной ответственности были привлечены ещё пятеро судоводителей, не имевших при себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца.

- Управление судном лицом, находящимися в состоянии опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет. Патрульными группами было выявлено три таких случая на Иркутском водохранилище в городе Иркутске и на Братском водохранилище в Боханском районе. Суда были помещены на специализированные стоянки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Максимальное число протоколов было составлено за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. В 54 случаях судоводители проигнорировали требование о наличии спасательных жилетов на каждом человеке, находящемся на борту.


МЧС алкогольное опьянение
 
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