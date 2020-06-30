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В Улан-Удэ рецидивист обокрал 89-летнюю бабушку. Видео

В Улан-Удэ рецидивист обокрал 89-летнюю бабушку. Видео
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина стоял в очереди за пожилой женщиной и вынул из её сумки кошелёк

В Улан-Удэ оперативники задержали мужчину, который днем 5 июня в салоне сотовой связи на улице Гагарина украл деньги у 89-летней пенсионерки.

Установлено, что мужчина встал в очереди за пожилой клиенткой и плотно приблизившись к ней, вынул из сумки кошелек с наличными в сумме 5,5 тысяч рублей. После чего скрылся.

Подозреваемый признался в содеянном. Известно, что ему 35 лет, он нигде не работает. Ранее судим за имущественные преступления, в том числе карманные кражи.

- В марте текущего года он освободился из мест заключения, но уже спустя несколько дней, проведенных на воле, вновь совершил кражу: украл сотовый телефон из кармана брюк пожилого клиента в магазине самообслуживания. Мужчина в этот момент рассчитывался за покупки на кассе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Уголовное дело по краже гаджета в настоящее время направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По факту кражи денег у пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Причинённый ущерб подозреваемый частично возместил, а также вернул пожилой женщине украденный кошелек.

кража
 
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