Продолжается розыск 44-летней Эржены Жигмитовой
Полицейские разыскивают 44-летнюю Эржену Жигмитову, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по ул. Лимонова в Улан-Удэ и до сих пор не вернулась. Ранее неоднократно уходила, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в посёлке Коминтерн.
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы чёрные, глаза карие, среднего телосложения.
Особые приметы: может носить очки.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).
В Бурятии с сентября не могут найти пропавшую женщину
Происшествия, Фото:
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