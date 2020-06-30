В Бурятии с сентября не могут найти пропавшую женщину

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Продолжается розыск 44-летней Эржены Жигмитовой



Полицейские разыскивают 44-летнюю Эржену Жигмитову, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по ул. Лимонова в Улан-Удэ и до сих пор не вернулась. Ранее неоднократно уходила, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В последний раз женщину видели 31 декабря около магазина в посёлке Коминтерн.



Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы чёрные, глаза карие, среднего телосложения.



Особые приметы: может носить очки.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении МВД просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(3012)41-66-37 или 102 (112).

