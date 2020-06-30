Умерли ещё пять человек
За сутки в Иркутской области коронавирус выявили ещё у 238 человек. сообщает региональный оперштаб. Общее число случаев заражения составило 7553.
За сутки скончались ещё пятеро пациентов. Трое из них умерли от COVID-19, двое заражённых — от иных заболеваний.
- От коронавируса скончались усольчанка 1979 года рождения, житель Баяндаевского района 1955 года рождения и иркутянка 1965 года рождения. От сопутствующих болезней – ангарчанка 1959 года рождения и братчанин 1955 года рождения, - уточняет издание «Твой Иркутск».
За весь период умерли 102 пациента.
Госпитализировано в Иркутской области 4385 человек, 73 их – в тяжёлом состоянии.
За весь период выздоровели 3066 больных, в том числе 146 за минувшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 2957 случаев заражения COVID-19 (+33 за сутки).
Число случаев COVID-19 в Иркутской области превысило 7,5 тысяч
Происшествия, Фото:
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