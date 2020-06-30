«Из леса вышедшую Мэдэгму облапошим»: Бурятская певица чуть не стала жертвой мошенников

Популярная бурятская певица Мэдэгма Доржиева чуть не стала жертвой мошенников. Она записала телефонный разговор с аферисткой и выложила в Instagram, чтобы предупредить своих подписчиков об опасности.
- Видео о том, как мне звонили мошенники, якобы со службы безопасности Сбербанка. Говорили о том, что с моей̆ карты произошло списание средств и они хотят убедиться действительно ли я это была, - рассказывает Мэдэгма Доржиева.
Мошенники очень часто представляются сотрудниками службы безопасности банка – это очень распространённая схема. Так и в этом случае, женщина, позвонившая популярной певице, говорила о том, что с двух банковских карт списаны денежные средства и отключено мобильное информирование. Аферистка обещала, что разблокирует карты и вернёт деньги, но для этого нужно подтвердить свою личность – назвать номер карты и код из смс.
Мошенница долго убеждала певицу, что не требует никакой секретной информации. А когда Мэдэгма Доржиева назвала неверный номер карты, собеседница будто опешила и сообщила, что «клиент» ошибается.
- Они правильно назвали мое имя и знают номер моей̆ карты. Наверное, специально отбирают людей̆ с «дремучими» именами. Думают «из леса вышедшую Мэдэгму» сейчас облапошим. Решила записать разговор со странного номера, на всякий̆ случай. Будьте осторожны! Никогда и никому не сообщаете коды из СМС, - пишет певица.
В комментариях пользователи Сети рассказывают похожие случаи: «К сожалению, моя дочь попала в такую ситуацию 10 дней назад, сняли почти 20т копила свою стипендию», «тоже недавно звонили, но я поняла, что это развод, прервала разговор, а потом подумала, что надо было подождать момента, когда попросят номера карты. Ситуацию другую обрисовали, что типа кто то взял на мое имя кредит…», «Спасибо за информацию! Тоже иногда докучают, но не вступаю в диалог. Многие не в курсе, что не надо все деньги держать на карте, а только минимум».
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские КВНщики совместно с МВД по Бурятии снимают профилактический мини-сериал о мошеннике Доржике, который пытается «провернуть» самые распространённые мошеннические схемы.