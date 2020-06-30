«Из леса вышедшую Мэдэгму облапошим»: Бурятская певица чуть не стала жертвой мошенников

- Они правильно назвали мое имя и знают номер моей̆ карты. Наверное, специально отбирают людей̆ с «дремучими» именами. Думают «из леса вышедшую Мэдэгму» сейчас облапошим. Решила записать разговор со странного номера, на всякий̆ случай. Будьте осторожны! Никогда и никому не сообщаете коды из СМС, - пишет певица.





