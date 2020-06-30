 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

«Из леса вышедшую Мэдэгму облапошим»: Бурятская певица чуть не стала жертвой мошенников

«Из леса вышедшую Мэдэгму облапошим»: Бурятская певица чуть не стала жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой
Мэдэгма Доржиева записала на видео телефонный разговор с аферисткой

Популярная бурятская певица Мэдэгма Доржиева чуть не стала жертвой мошенников. Она записала телефонный разговор с аферисткой и выложила в Instagram, чтобы предупредить своих подписчиков об опасности.

- Видео о том, как мне звонили мошенники, якобы со службы безопасности Сбербанка. Говорили о том, что с моей̆ карты произошло списание средств и они хотят убедиться действительно ли я это была, - рассказывает Мэдэгма Доржиева.

Мошенники очень часто представляются сотрудниками службы безопасности банка – это очень распространённая схема. Так и в этом случае, женщина, позвонившая популярной певице, говорила о том, что с двух банковских карт списаны денежные средства и отключено мобильное информирование. Аферистка обещала, что разблокирует карты и вернёт деньги, но для этого нужно подтвердить свою личность – назвать номер карты и код из смс.

Мошенница долго убеждала певицу, что не требует никакой секретной информации. А когда Мэдэгма Доржиева назвала неверный номер карты, собеседница будто опешила и сообщила, что «клиент» ошибается.

- Они правильно назвали мое имя и знают номер моей̆ карты. Наверное, специально отбирают людей̆ с «дремучими» именами. Думают «из леса вышедшую Мэдэгму» сейчас облапошим. Решила записать разговор со странного номера, на всякий̆ случай. Будьте осторожны! Никогда и никому не сообщаете коды из СМС, - пишет певица.


В комментариях пользователи Сети рассказывают похожие случаи: «К сожалению, моя дочь попала в такую ситуацию 10 дней назад, сняли почти 20т копила свою стипендию», «тоже недавно звонили, но я поняла, что это развод, прервала разговор, а потом подумала, что надо было подождать момента, когда попросят номера карты. Ситуацию другую обрисовали, что типа кто то взял на мое имя кредит…», «Спасибо за информацию! Тоже иногда докучают, но не вступаю в диалог. Многие не в курсе, что не надо все деньги держать на карте, а только минимум».

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские КВНщики совместно с МВД по Бурятии снимают профилактический мини-сериал о мошеннике Доржике, который пытается «провернуть» самые распространённые мошеннические схемы.
мошенничество звезды эстрады
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин посмертно наградил погибшего школьника из Бурятии
Путин посмертно наградил погибшего школьника из Бурятии
Происшествия, 30.06.2020
Аюр погиб в 15 лет, спасая тонущего друга
Пассажир вылетел через лобовое стекло в ДТП в Улан-Удэ
Пассажир вылетел через лобовое стекло в ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 30.06.2020
Пассажир разбил стекло, вылетел через него и сильно порезался. ФОТО с места аварии

Житель Бурятии украл свежеспиленный лес
Житель Бурятии украл свежеспиленный лес
Происшествия, 30.06.2020
Подозреваемого в воровстве леса задержали росгвардейцы

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 33 человек
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 33 человек
Происшествия, 30.06.2020
Разрастается очаг COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи
Иркутянина осудили за покушение на убийство таксиста
Иркутянина осудили за покушение на убийство таксиста
Происшествия, 30.06.2020
Пассажир такси нанёс водителю несколько ножевых ранений
Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья
Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья
Происшествия, 30.06.2020
Изменение русла ручья привело к ущербу для рыбных запасов
Леса в Бурятии подожгли грозы и упавшее дерево
Леса в Бурятии подожгли грозы и упавшее дерево
Происшествия, 30.06.2020
Накануне леса горели на площади 263 га
В Бурятии в столкновении авто пострадали два человека
В Бурятии в столкновении авто пострадали два человека
Происшествия, 30.06.2020
ДТП произошло на объездной дороге в пригородном районе
Улан-удэнка, нагло обманувшая семьи с детьми, просила об оправдании
Улан-удэнка, нагло обманувшая семьи с детьми, просила об оправдании
Происшествия, 30.06.2020
Мошенница обманула улан-удэнцев на 6,5 млн рублей
Житель Бурятии спас трёх подростков на Байкале
Житель Бурятии спас трёх подростков на Байкале
Происшествия, 29.06.2020
Подростки не утонули сразу, успев ухватиться за бревно
Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
Происшествия, 29.06.2020
Кража произошла, когда дети играли на детской площадке
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
Происшествия, 29.06.2020
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО. ВИДЕО
В Бурятии ОПГ из 11 человек совершила более 70 наркопреступлений
В Бурятии ОПГ из 11 человек совершила более 70 наркопреступлений
Происшествия, 29.06.2020
Участники банды покупали наркотики в других регионах, фасовали и продавали закладками
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Происшествия, 29.06.2020
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
Происшествия, 29.06.2020
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^