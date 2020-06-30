Подозреваемого в воровстве леса задержали росгвардейцы
Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево Прибайкальского района, сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с прицепом, гружённым древесиной. Водитель документов на перевозимый груз предоставить не смог.
Задержанный, 34-летний местный житель, был доставлен вместе с незаконной добытой древесиной в отдел полиции для разбирательства.
В ходе разбора обстоятельств было установлено, что мужчина, украл четыре кубометра свежеспиленной сосны с территории Иркилинского участкового лесничества.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл свежеспиленный лес
Происшествия, Фото:
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