Житель Бурятии украл свежеспиленный лес

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозреваемого в воровстве леса задержали росгвардейцы



Находясь на маршруте патрулирования в селе Турунтаево Прибайкальского района, сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с прицепом, гружённым древесиной. Водитель документов на перевозимый груз предоставить не смог.



Задержанный, 34-летний местный житель, был доставлен вместе с незаконной добытой древесиной в отдел полиции для разбирательства.



В ходе разбора обстоятельств было установлено, что мужчина, украл четыре кубометра свежеспиленной сосны с территории Иркилинского участкового лесничества.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

