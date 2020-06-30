Иркутянина осудили за покушение на убийство таксиста

Пассажир такси нанёс водителю несколько ножевых ранений



В Иркутске суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Установлено, что вечером 29 декабря 2018 года пассажир такси напал на водителя и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавшему удалось оказать преступнику активное сопротивление и уехать с места преступления.



Мужчина незамедлительно заявил о случившемся в полицию, после чего обратился за медицинской помощью.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

