Пассажир такси нанёс водителю несколько ножевых ранений
В Иркутске суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что вечером 29 декабря 2018 года пассажир такси напал на водителя и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавшему удалось оказать преступнику активное сопротивление и уехать с места преступления.
Мужчина незамедлительно заявил о случившемся в полицию, после чего обратился за медицинской помощью.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Иркутянина осудили за покушение на убийство таксиста
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аюр погиб в 15 лет, спасая тонущего друга
Пассажир разбил стекло, вылетел через него и сильно порезался. ФОТО с места аварии
Подозреваемого в воровстве леса задержали росгвардейцы
Разрастается очаг COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи
Пассажир такси нанёс водителю несколько ножевых ранений
Изменение русла ручья привело к ущербу для рыбных запасов
Накануне леса горели на площади 263 га
ДТП произошло на объездной дороге в пригородном районе
Мошенница обманула улан-удэнцев на 6,5 млн рублей
Подростки не утонули сразу, успев ухватиться за бревно
Кража произошла, когда дети играли на детской площадке
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО. ВИДЕО
Участники банды покупали наркотики в других регионах, фасовали и продавали закладками
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар