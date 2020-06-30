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Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья

Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изменение русла ручья привело к ущербу для рыбных запасов

Житель Баунтовского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в статье Уголовного кодекса «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».

На берегу ручья Покровский, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе, с помощью техники местный житель провёл работы, которые привели к загрязнению и изменению основного русла водоёма.

- В реке обитают водные биоресурсы, занесённые в Красную книгу. Ущерб, нанесённый рыбным запасам, составил 36 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района, которая проводилась с привлечением специалиста Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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