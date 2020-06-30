Изменение русла ручья привело к ущербу для рыбных запасов
Житель Баунтовского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в статье Уголовного кодекса «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».
На берегу ручья Покровский, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе, с помощью техники местный житель провёл работы, которые привели к загрязнению и изменению основного русла водоёма.
- В реке обитают водные биоресурсы, занесённые в Красную книгу. Ущерб, нанесённый рыбным запасам, составил 36 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района, которая проводилась с привлечением специалиста Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья
Происшествия, Фото:
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