Жителя Бурятии будут судить за изменение русла ручья

Изменение русла ручья привело к ущербу для рыбных запасов



Житель Баунтовского района Бурятии предстанет перед судом по обвинению в статье Уголовного кодекса «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».



На берегу ручья Покровский, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе, с помощью техники местный житель провёл работы, которые привели к загрязнению и изменению основного русла водоёма.



- В реке обитают водные биоресурсы, занесённые в Красную книгу. Ущерб, нанесённый рыбным запасам, составил 36 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры района, которая проводилась с привлечением специалиста Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



Уголовное дело направлено в Баунтовский районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

