 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки

Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
Происшествия, 
Кража произошла, когда дети играли на детской площадке

27 июня в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая, что незнакомая женщина украла телефон у её восьмилетней дочки. Девочка с подружками играла на детской площадке. Мобильный девочка оставила в сумочке на скамейке.

По «горячим следам» полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя женщина, проживающая в соседнем подъезде дома. У неё изъят украденный телефон.

По словам гражданки, гаджет она украла для личного пользования. Воровка нигде не работает.

Раскрытию преступления способствовали записи с уличной камеры видеонаблюдения. Камера установлена находящейся в здании управляющей компанией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии спас трёх подростков на Байкале
Житель Бурятии спас трёх подростков на Байкале
Происшествия, 29.06.2020
Подростки не утонули сразу, успев ухватиться за бревно
Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
Происшествия, 29.06.2020
Кража произошла, когда дети играли на детской площадке
В Бурятии ОПГ из 11 человек совершила более 70 наркопреступлений
В Бурятии ОПГ из 11 человек совершила более 70 наркопреступлений
Происшествия, 29.06.2020
Участники банды покупали наркотики в других регионах, фасовали и продавали закладками
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Происшествия, 29.06.2020
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО
Происшествия, 29.06.2020
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО. ВИДЕО
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
В Улан-Удэ на взрыве и пожаре в СТО пострадали четыре человека
Происшествия, 29.06.2020
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
Происшествия, 29.06.2020
Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
Происшествия, 29.06.2020
Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
В Бурятии завотделением онкодиспансера обвиняется в вымогательстве взятки
Происшествия, 29.06.2020
Правоохранительные органы ищут других возможных пострадавших от действий заведующего отделением онкологического диспансера
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области
Происшествия, 29.06.2020
В Главном военном СУ СКР утверждают, что рядовой совершил суицид, однако опекун погибшего считает, что его убили
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Происшествия, 29.06.2020
Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов
На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны
Происшествия, 29.06.2020
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
Происшествия, 29.06.2020
Его друзья достали уже бездыханное тело  

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^