Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки

Кража произошла, когда дети играли на детской площадке



27 июня в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая, что незнакомая женщина украла телефон у её восьмилетней дочки. Девочка с подружками играла на детской площадке. Мобильный девочка оставила в сумочке на скамейке.



По «горячим следам» полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя женщина, проживающая в соседнем подъезде дома. У неё изъят украденный телефон.



По словам гражданки, гаджет она украла для личного пользования. Воровка нигде не работает.



Раскрытию преступления способствовали записи с уличной камеры видеонаблюдения. Камера установлена находящейся в здании управляющей компанией.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





