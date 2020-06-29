Кража произошла, когда дети играли на детской площадке
27 июня в дежурную часть полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая, что незнакомая женщина украла телефон у её восьмилетней дочки. Девочка с подружками играла на детской площадке. Мобильный девочка оставила в сумочке на скамейке.
По «горячим следам» полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя женщина, проживающая в соседнем подъезде дома. У неё изъят украденный телефон.
По словам гражданки, гаджет она украла для личного пользования. Воровка нигде не работает.
Раскрытию преступления способствовали записи с уличной камеры видеонаблюдения. Камера установлена находящейся в здании управляющей компанией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла телефон у восьмилетней девочки
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