Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч
Накануне в Ангарске в полицию поступило заявление от 29-летней местной жительницы, которая на известном сайте продаж нашла объявление о продаже бассейна за семь тысяч рублей и стала жертвой мошенников.
В личной переписке продавец её предупредил, что сейчас находится в командировке, и для резервирования товара предложил ангарчанке воспользоваться сервисом «безопасная сделка», и скинул ссылку на сайт на электронную почту женщины. Не убедившись в её подлинности, для завершения покупки местная жительница ввела свои данные и номер карты, после чего ей на телефон пришло смс о списании семи тысяч рублей.
- Лжепродавец получение денег подтвердил и сообщил, что вскоре ангарчанке позвонит курьер. Однако звонка она так и не дождалась, и снова написала «продавцу», который попросил ее проверить электронную почту, где женщину уже ждало письмо о том, что якобы интернет-сервис отменил сделку. А для возврата денежных средств ей нужно снова перейти на тот же сайт и заполнить все графы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка выполнила требуемые действия, после чего ей на телефон пришло уведомление о списании ещё семь тысяч рублей. После завершения всех этих манипуляций продавец дешевых бассейнов перестал выходить на связь.
Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, отдав им с учетом комиссии за переводы 14 280 рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта
Происшествия, Фото:
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