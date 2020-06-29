Ангарчанку дважды обманули с помощью поддельного сайта

Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч



Накануне в Ангарске в полицию поступило заявление от 29-летней местной жительницы, которая на известном сайте продаж нашла объявление о продаже бассейна за семь тысяч рублей и стала жертвой мошенников.



В личной переписке продавец её предупредил, что сейчас находится в командировке, и для резервирования товара предложил ангарчанке воспользоваться сервисом «безопасная сделка», и скинул ссылку на сайт на электронную почту женщины. Не убедившись в её подлинности, для завершения покупки местная жительница ввела свои данные и номер карты, после чего ей на телефон пришло смс о списании семи тысяч рублей.



- Лжепродавец получение денег подтвердил и сообщил, что вскоре ангарчанке позвонит курьер. Однако звонка она так и не дождалась, и снова написала «продавцу», который попросил ее проверить электронную почту, где женщину уже ждало письмо о том, что якобы интернет-сервис отменил сделку. А для возврата денежных средств ей нужно снова перейти на тот же сайт и заполнить все графы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Ангарчанка выполнила требуемые действия, после чего ей на телефон пришло уведомление о списании ещё семь тысяч рублей. После завершения всех этих манипуляций продавец дешевых бассейнов перестал выходить на связь.



Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, отдав им с учетом комиссии за переводы 14 280 рублей. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.





