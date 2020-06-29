В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО



16 июня в полицию поступило заявление о краже денег от жительницы Улан-Удэ. Женщина сообщила, что, когда она возвращалась с покупками домой из магазина самообслуживания, из карманов её джинсов пропали банковская карта и девять тысяч рублей.



- Позже была установлена возможная подозреваемая. Известно, что спустя несколько часов она рассчиталась картой заявительницы за товары в торговых точках по улице Шумяцкого. После чего владелица карты заблокировала её. Всего с карты похищено 3200 рублей, - сообщает МВД по Бурятии.



Сейчас правоохранители ищут подозреваемую.



Приметы разыскиваемой: цыганской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения.



Была одета: футболка красного цвета с рисунком на рукавах, брюки тёмные, кепка белого цвета, белая сумка-клатч.



При наличии какой-либо информации о ней либо её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)343-207, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).

