Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО
16 июня в полицию поступило заявление о краже денег от жительницы Улан-Удэ. Женщина сообщила, что, когда она возвращалась с покупками домой из магазина самообслуживания, из карманов её джинсов пропали банковская карта и девять тысяч рублей.
- Позже была установлена возможная подозреваемая. Известно, что спустя несколько часов она рассчиталась картой заявительницы за товары в торговых точках по улице Шумяцкого. После чего владелица карты заблокировала её. Всего с карты похищено 3200 рублей, - сообщает МВД по Бурятии.
Сейчас правоохранители ищут подозреваемую.
Приметы разыскиваемой: цыганской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения.
Была одета: футболка красного цвета с рисунком на рукавах, брюки тёмные, кепка белого цвета, белая сумка-клатч.
При наличии какой-либо информации о ней либо её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(9025)343-207, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ подозреваемая в краже денег и карты попала на видео
Происшествия, Фото:
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