В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО

Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ после взрыва во время ремонтных работ в СТО произошёл пожар
. Пострадали четыре человека. По новой информации, это не только работники, но и клиенты. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
фото - ГУ МЧС по Бурятии
В Следственном управлении раскрыли подробности ЧП.
По предварительным данным, днём 29 июня водитель обратился на станцию технического обслуживания для ремонта своего внедорожника. В ходе работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля.
От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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