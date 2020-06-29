В Улан-Удэ при взрыве внедорожника пострадали работники и клиенты СТО

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ после взрыва во время ремонтных работ в СТО произошёл пожар . Пострадали четыре человека. По новой информации, это не только работники, но и клиенты. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.





фото - ГУ МЧС по Бурятии



В Следственном управлении раскрыли подробности ЧП.По предварительным данным, днём 29 июня водитель обратился на станцию технического обслуживания для ремонта своего внедорожника. В ходе работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля.От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса.В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.