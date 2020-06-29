Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек
39 бытовых пожаров произошло в Иркутской области за выходные дни. Один человек спасён и 14 человек эвакуированы на пожаре, произошедшем ночью 28 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
О возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Сеченова сообщили жильцы. Звонок на номер пожарно-спасательной службы поступил в 03:52.
На момент прибытия пожарных из окна второго этажа шёл дым. Из дома самостоятельно вышли14 человек, в том числе ребёнок. Пожарные с помощью штурмовой лестницы из окна второго этажа спасли одного человека.
Ликвидация открытого горения продолжалась в течение часа, последствия пожара были ликвидированы в восьмом часу утра.
В результате пожара дом был повреждён огнём на площади 150 квадратных метров.
Дом частично расселён. Жилыми в предназначенном под снос доме оставались три квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало использование открытого огня. Виновное лицо устанавливается.
Всего на территории Иркутской области с начала года произошло 4046 пожаров. На пожарах погибли 117 человек, 88 человек получили травмы. 689 человек спасены на пожарах.
В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина хотела купить бассейн за семь тысяч на сайте
Следователи начали доследственную проверку после взрыва на СТО
По предварительным данным, во время работ произошёл взрыв, а затем возник пожар
Женщина чужой карты рассчиталась в торговых точках по улице Шумяцкого. ВИДЕО
Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек
Правоохранительные органы ищут других возможных пострадавших от действий заведующего отделением онкологического диспансера
Погибший мальчик не умел плавать
В Главном военном СУ СКР утверждают, что рядовой совершил суицид, однако опекун погибшего считает, что его убили
Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
Она успела потратить более 30 тысяч рублей
Его друзья достали уже бездыханное тело
Он сбежал с места, так как «испугался»
Парни подрались на берегу Байкала
Украденную шубу он выбросил