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В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека

В Иркутске пожарные с помощью лестницы спасли человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Самостоятельно вышли из горящего дома 14 человек

39 бытовых пожаров произошло в Иркутской области за выходные дни. Один человек спасён и 14 человек эвакуированы на пожаре, произошедшем ночью 28 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома на улице Сеченова сообщили жильцы. Звонок на номер пожарно-спасательной службы поступил в 03:52.

На момент прибытия пожарных из окна второго этажа шёл дым. Из дома самостоятельно вышли14 человек, в том числе ребёнок. Пожарные с помощью штурмовой лестницы из окна второго этажа спасли одного человека.

Ликвидация открытого горения продолжалась в течение часа, последствия пожара были ликвидированы в восьмом часу утра.

В результате пожара дом был повреждён огнём на площади 150 квадратных метров.

Дом частично расселён. Жилыми в предназначенном под снос доме оставались три квартиры. По предварительной информации, причиной пожара стало использование открытого огня. Виновное лицо устанавливается.

Всего на территории Иркутской области с начала года произошло 4046 пожаров. На пожарах погибли 117 человек, 88 человек получили травмы. 689 человек спасены на пожарах.


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