Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области

В Главном военном СУ СКР утверждают, что рядовой совершил суицид, однако опекун погибшего считает, что его убили



Призывник из Иркутской области погиб в Воронежской области. Его тело было обнаружено 5 апреля. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1.ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства), однако 26 июня дело прекратили на основании отсутствия события преступления.



По версии следствия, в ночь с 30 на 31 марта рядовой украл у сослуживца банковскую карту, с которой снял четыре тысячи рублей, а также использовал её при расчёте в продуктовом магазине. Затем он незаметно вернул карту. Просмотр записей с камер видеонаблюдения в торговом центре позволил установить причастность к этому рядового.



Под давлением неопровержимых улик военный сознался в содеянном, однако вернуть снятые деньги не смог. Предполагая, что он потратил их на наркотики, командование провело экспресс-тест мочи, который дал положительный результат, заявляет следствие. После этого рядовой самовольно покинул расположение воинской части. Его безуспешно искали на протяжении нескольких суток. Утром 5 апреля было обнаружено его тело. Официальная версия следствия – самоубийство.



- На вещах погибшего каких-либо повреждений, характерных для борьбы и самообороны, а также следов крови не обнаружено. Поверхность почвы вокруг также имела естественное состояние, следов борьбы или волочения на ней не обнаружено., - сообщает пресс-служба Главного военного СУ СК РФ.



Согласно заключению экспертизы, покидая расположение воинской части, рядовой находился в состоянии острой реакции на стресс.



- Об этом свидетельствуют быстрое изменение его эмоционального состояния после возникновения неблагоприятных событий в его жизни и сформировавшимся у него острым внутриличностным конфликтом с последующим состоянием «ошеломления», некоторой дезориентированностью с последующим «уходом» от окружающей действительности, следствием чего явилось совершение им суицида. Таким образом, в ходе предварительного следствия факт доведения до самоубийства рядового своего подтверждения не нашел, вследствие чего виновных в его гибели не имеется, - отмечают в следкоме.



22 июня опекун погибшего рядового создала петицию, адресованную комитету солдатских матерей. Она утверждает, что получила тело сына изрезанным и с большим количеством различным травм: «на левой и правой руках не хватало частей тело большой площади. Ссадины, расположенные на задней поверхности левого плеча брюшной стенки, ссадины левой ягодичной области, кровоподтеки в области левого коленного сустава, многочисленные травмы головы, отсутствие гортани, повреждён пах».



- Два офицера кинули на стол какие-то бумаги, объяснив, что они не знают, что в гробу, они прикомандированы из другой воинской части. Позже выяснилось, что передо мной стоял командир части Дмитрия и начальник по воспитательной работе этой же части, объяснив, что Дмитрий совершил суицид на почве не разделенной любви, - пишет опекун погибшего.



После повторного вскрытия эксперт пояснила, что раны были нанесены тупым предметом в разное время – от одного до семи дней. В крови и моче не обнаружены следы алкоголя и наркотических средств.



- В городе Воронеж моего сына со слов следователя убили двое контрактников, один из них русский, другой нерусский, его забрали с кубрика, когда он звонил бабушке, разговор прервали. Так же он сказал, вы ничего не докажите, армия своих не выдаёт, - написала опекун погибшего солдата.

