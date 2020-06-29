Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, а также директора одной из коммерческих фирм. Они обвиняются мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По версии следствия, в 2017-2019 годах сотрудник МЧС по предварительному сговору с директором ООО похищали деньги при заключении государственных контрактов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники. Всего в уголовном деле фигурируют четыре факта хищения на общую сумму около 1,2 млн рублей.



Преступление выявили сотрудники ФСБ. В двух случаях обвиняемые совершали хищение при пособничестве бухгалтера ООО, которой предъявлено обвинение в пособничестве мошенничеству.



После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из рядов МЧС. В ходе предварительного следствия он признал вину.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.





