Ему вменяется хищение денег при заключении государственных контрактов
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, а также директора одной из коммерческих фирм. Они обвиняются мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в 2017-2019 годах сотрудник МЧС по предварительному сговору с директором ООО похищали деньги при заключении государственных контрактов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники. Всего в уголовном деле фигурируют четыре факта хищения на общую сумму около 1,2 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. В двух случаях обвиняемые совершали хищение при пособничестве бухгалтера ООО, которой предъявлено обвинение в пособничестве мошенничеству.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из рядов МЧС. В ходе предварительного следствия он признал вину.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Экс-сотрудника МЧС в Забайкалье будут судить за мошенничество
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
Она успела потратить более 30 тысяч рублей
Его друзья достали уже бездыханное тело
Он сбежал с места, так как «испугался»
Парни подрались на берегу Байкала
Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан
Виновник ДТП бросил автомобиль во дворе
ДТП произошло на Виадуке
Реальная стоимость автомобиля в 18 раз выше
ДТП произошло в центре города
Это почти половина всех возгораний за выходные
Авария произошла сегодня утром
Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде