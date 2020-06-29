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Читинец приехал в Улан-Удэ лечить зубы и украл унты

Читинец приехал в Улан-Удэ лечить зубы и украл унты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Украденную шубу он выбросил

В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Читы в квартирной краже, совершённой в столице Бурятии в конце февраля.

Подозреваемый прибыл в Улан-Удэ для лечения зубов к другу-стоматологу частной клиники. Новый год по лунному календарю мужчины решили отметить в гостях у знакомой. У её соседки парень и совершил кражу, когда та отправилась за покупками в магазин.

Воспользовавшись отсутствием хозяйки, молодой человек взломал балконную дверь квартиры, расположенной на первом этаже, и украл норковую шубу и унты. Имущество он сложил в пакет и спрятал неподалеку, а после застолья забрал. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

По словам парня, от шубы он в дальнейшем избавился, поскольку «она находилась в непригодном состоянии». Унты планировал продать, но не успел: обувь изъята полицейскими.

Ранее он неоднократно судим за серии квартирных краж на территории Забайкальского края. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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