Украденную шубу он выбросил
В Улан-Удэ направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Читы в квартирной краже, совершённой в столице Бурятии в конце февраля.
Подозреваемый прибыл в Улан-Удэ для лечения зубов к другу-стоматологу частной клиники. Новый год по лунному календарю мужчины решили отметить в гостях у знакомой. У её соседки парень и совершил кражу, когда та отправилась за покупками в магазин.
Воспользовавшись отсутствием хозяйки, молодой человек взломал балконную дверь квартиры, расположенной на первом этаже, и украл норковую шубу и унты. Имущество он сложил в пакет и спрятал неподалеку, а после застолья забрал. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
По словам парня, от шубы он в дальнейшем избавился, поскольку «она находилась в непригодном состоянии». Унты планировал продать, но не успел: обувь изъята полицейскими.
Ранее он неоднократно судим за серии квартирных краж на территории Забайкальского края. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Читинец приехал в Улан-Удэ лечить зубы и украл унты
Происшествия, Фото:
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