На севере Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан



В Бурятии на территории Баунтовского района зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло в ночь на понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 01:17 ночи, в точке с координатами 54.88 градусов северной широты, 111.77 восточной долготы.



Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности в 50 км восточнее посёлка Улюнхан, сообщает «Интерфакс».



Энергетический класс - 9,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2.

