Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан
В Бурятии на территории Баунтовского района зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло в ночь на понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 01:17 ночи, в точке с координатами 54.88 градусов северной широты, 111.77 восточной долготы.
Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности в 50 км восточнее посёлка Улюнхан, сообщает «Интерфакс».
Энергетический класс - 9,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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