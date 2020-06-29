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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан

В Бурятии на территории Баунтовского района зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло в ночь на понедельник, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 01:17 ночи, в точке с координатами 54.88 градусов северной широты, 111.77 восточной долготы.

Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности в 50 км восточнее посёлка Улюнхан, сообщает «Интерфакс».

Энергетический класс - 9,9, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2.
землетрясение
 
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