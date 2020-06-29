Улан-удэнец украл машину и продал её за семь тысяч

Реальная стоимость автомобиля в 18 раз выше



19 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже автомобиля от 48-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный угнал её машину, пока она находилась на заработках в соседнем регионе.



Подозреваемым оказался 32-летний сожитель её подруги. Пара проживала у владелицы автомобиля, поскольку жить им было негде, а женщина приютила их у себя.



Нетрезвый мужчина воспользовался ключами, оставленными в двери машины, чтобы покататься. Затем к нему пришла идея продать иномарку. По его словам, машину он продал на авторынке всего за предложенные семь тысяч рублей. Владелица же оценила причинённый ущерб в 130 тысяч рублей.



Мужчина был неоднократно судим. Несколько месяцев назад он освободился из мест лишения свободы. Кроме того, в настоящее время подозреваемый привлекается к уголовной ответственности за грабёж в Октябрьском районе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

