Реальная стоимость автомобиля в 18 раз выше
19 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже автомобиля от 48-летней местной жительницы. Она сообщила, что неизвестный угнал её машину, пока она находилась на заработках в соседнем регионе.
Подозреваемым оказался 32-летний сожитель её подруги. Пара проживала у владелицы автомобиля, поскольку жить им было негде, а женщина приютила их у себя.
Нетрезвый мужчина воспользовался ключами, оставленными в двери машины, чтобы покататься. Затем к нему пришла идея продать иномарку. По его словам, машину он продал на авторынке всего за предложенные семь тысяч рублей. Владелица же оценила причинённый ущерб в 130 тысяч рублей.
Мужчина был неоднократно судим. Несколько месяцев назад он освободился из мест лишения свободы. Кроме того, в настоящее время подозреваемый привлекается к уголовной ответственности за грабёж в Октябрьском районе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл машину и продал её за семь тысяч
Происшествия, Фото:
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