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В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку

В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Виадуке

В воскресенье, 28 июня, в самом центре Улан-Удэ, возле памятник «Юность Бурятии» на Виадуке произошло ДТП.

Около 16 часов дня ехавший на средней полосе грузовик Daewoo врезался в Toyota Corolla.

В аварии никто не пострадал. Тoyota Corolla нанесены сильнейшие механические повреждения - всмятку оказалась вся задняя часть авто.



Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день утром недалеко от места этой аварии столкнулись «Жигули» и «Тойота Корона Премио».



ДТП
 
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