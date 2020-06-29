В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку

ДТП произошло на Виадуке
В воскресенье, 28 июня, в самом центре Улан-Удэ, возле памятник «Юность Бурятии» на Виадуке произошло ДТП.
Около 16 часов дня ехавший на средней полосе грузовик Daewoo врезался в Toyota Corolla.
В аварии никто не пострадал. Тoyota Corolla нанесены сильнейшие механические повреждения - всмятку оказалась вся задняя часть авто.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день утром недалеко от места этой аварии столкнулись «Жигули» и «Тойота Корона Премио».
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