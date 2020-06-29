ДТП произошло в центре города
В воскресенье, 28 июня, около 10 часов утра на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП.
По предварительной информации, ехавший в направлении Левого берега водитель «Жигулей» разворачивался на перекрёстке. В этот момент он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио», который двигался по главной дороге.
В обеих машинах ехали также маленькие дети. К счастью, ни они, ни водители не получили никаких травм.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на утром Революции 1906 года в аварию попали две девушки.
В Улан-Удэ столкнулись «Жигули» и «Тойота Корона»
Происшествия, Фото:
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