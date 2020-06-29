В Бурятии огонь потушили пожарные, которые были в отпуске и на выходном

Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей



Вчера, 28 июня, в городе Закаменск произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на два гаража и дачный дом.



Пожарные подали один ствол на защиту строений, второй – на тушение пожара. На помощь коллегам приехали начальник 4-го Закаменского отряда Сергей Жилин, отдыхавший на даче неподалеку, и пожарный Дмитрий Яковлев, также живущий рядом и находящийся в отпуске.



В результате пожара баня повреждена изнутри на площади 9 кв.м. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных распространение огня на соседние строения было предотвращено.



Причина устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

