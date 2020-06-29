Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Вчера, 28 июня, в городе Закаменск произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на два гаража и дачный дом.
Пожарные подали один ствол на защиту строений, второй – на тушение пожара. На помощь коллегам приехали начальник 4-го Закаменского отряда Сергей Жилин, отдыхавший на даче неподалеку, и пожарный Дмитрий Яковлев, также живущий рядом и находящийся в отпуске.
В результате пожара баня повреждена изнутри на площади 9 кв.м. Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных распространение огня на соседние строения было предотвращено.
Причина устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии огонь потушили пожарные, которые были в отпуске и на выходном
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло в центре города
Это почти половина всех возгораний за выходные
Авария произошла сегодня утром
Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде
За сутки выявили ещё 62 больных
Столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус»
Битум разлился на площади 80 кв. м
Стоимость контрабандного груза превысила два миллиона
Также электричество пропадало в детском саду
Общее число случаев заражения составило уже 7315
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек
Убийство произошло в 2011 году
Инцидент произошёл на протоке Степная