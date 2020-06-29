Авария оставила без холодной воды почти тысячу жителей Бурятии

Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Вчера, 28 июня, вышел из строя глубинный насос водонапорной башни в посёлке Таловка Прибайкальского района Бурятии. Из-за этого была прекращена подача холодной воды в 25 жилых многоквартирных домов, в которых проживает свыше 1000 человек. Также без воды остались детский сад и школа, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пока бригада ООО «Бытсервис» занималась ремонтом насоса, пожарные 8-го Прибайкальского отряда снабжали население технической водой.
28 июня в 12:36 холодное водоснабжение было восстановлено.
ДТП произошло в центре города
Это почти половина всех возгораний за выходные
Авария произошла сегодня утром
Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде
За сутки выявили ещё 62 больных
Столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус»
Битум разлился на площади 80 кв. м
Стоимость контрабандного груза превысила два миллиона
Также электричество пропадало в детском саду
Общее число случаев заражения составило уже 7315
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек
Убийство произошло в 2011 году
Инцидент произошёл на протоке Степная