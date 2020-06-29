Авария оставила без холодной воды почти тысячу жителей Бурятии

28 июня в 12:36 холодное водоснабжение было восстановлено.





Вчера, 28 июня, вышел из строя глубинный насос водонапорной башни в посёлке Таловка Прибайкальского района Бурятии. Из-за этого была прекращена подача холодной воды в 25 жилых многоквартирных домов, в которых проживает свыше 1000 человек. Также без воды остались детский сад и школа, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Пока бригада ООО «Бытсервис» занималась ремонтом насоса, пожарные 8-го Прибайкальского отряда снабжали население технической водой.