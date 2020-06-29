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В Улан-Удэ пропавший ребёнок боялся поздно возвращаться домой

В Улан-Удэ пропавший ребёнок боялся поздно возвращаться домой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде

В Улан-Удэ в магазине на улице Туполева сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны работники магазина пояснили, что мальчик второй раз за день приходит в магазин, смотрит на продукты, но ничего не покупает и выглядит растерянным.

Сам мальчик в беседе с рогвардейцами называл разные имена и был напуган. Старший группы задержания успокоил его, и тогда он назвал свой адрес. Росгвардейцы доставили ребёнка по этому адресу. В квартире взволнованный отец пояснил, что сын два дня назад ушёл гулять на улицу и не вернулся.

Родители сразу же подали заявление о пропаже в полицию, а также искали его своими силами – возле реки, на детских площадках, у друзей, в тех местах, где ребёнок обычно играл.

Как пояснил сам мальчик, он заигрался на улице и побоялся возвращаться домой позже назначенного времени. Мальчик ночевал в подъезде дома, в котором они жили раньше.

Семья характеризуется как благополучная, ребёнок ранее не убегал из дома, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

Родители поблагодарили росгвардейцев за возвращение потерявшегося ребёнка, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия пропавшие без вести
 
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