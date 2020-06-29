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Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100

Число случаев коронавируса в Забайкалье достигло 3100
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За сутки выявили ещё 62 больных

На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3100. За последние сутки выявили ещё 62 заражённых.

1854 человек вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано, сообщает краевой оперштаб. За весь период в регионе умер 41 человек.

Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области общее число случаев заражения в регионе составило 7315.

В Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 за сутки).



коронавирус
 
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