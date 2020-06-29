В Иркутской области на трассе «Байкал» разлился горячий битум

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Битум разлился на площади 80 кв. м



Вечером 28 июня в Шелеховском районе Иркутской области на федеральной дороге «Байкал» опрокинулся грузовой автомобиль – битумовоз. Горячий битум разлился на площади 80 кв. м.



- Произошло опрокидывание битумовоза на 30-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Битум разлился на площади 80 кв. м, пострадавших нет, движение не ограничено, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, авария произошла около поселка Чистые Ключи. Водитель грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением, грузовик опрокинулся в кювет. В цистерне было более 20 куб. м битума.



На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Спасатели МЧС обеспечивали безопасность аварийно-спасательных работ.





