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В Иркутской области на трассе «Байкал» разлился горячий битум

В Иркутской области на трассе «Байкал» разлился горячий битум
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Битум разлился на площади 80 кв. м

Вечером 28 июня в Шелеховском районе Иркутской области на федеральной дороге «Байкал» опрокинулся грузовой автомобиль – битумовоз. Горячий битум разлился на площади 80 кв. м.

- Произошло опрокидывание битумовоза на 30-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Битум разлился на площади 80 кв. м, пострадавших нет, движение не ограничено, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, авария произошла около поселка Чистые Ключи. Водитель грузового автомобиля Freightliner не справился с управлением, грузовик опрокинулся в кювет. В цистерне было более 20 куб. м битума.

На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Спасатели МЧС обеспечивали безопасность аварийно-спасательных работ.


федеральная трасса ДТП
 
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