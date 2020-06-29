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Ещё четверо больных COVID-19 умерли в Иркутской области

Ещё четверо больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения составило уже 7315

В Иркутской области за сутки скончались ещё четыре человека, заражённых коронавирусом. Двое умерли от COVID-19, ещё двое – от иных заболеваний, сообщает оперативный штаб.

За сутки коронавирус в Иркутской области подтвердили ещё у 232 человек. Общее число случаев заражения в регионе составило 7315.

Госпитализировано было 4298 человек, 69 из них в тяжёлом состоянии.

За весь период выздоровели 2920 пациентов, за сутки — 41.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 за сутки).


смерть коронавирус
 
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