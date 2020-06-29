Общее число случаев заражения составило уже 7315
В Иркутской области за сутки скончались ещё четыре человека, заражённых коронавирусом. Двое умерли от COVID-19, ещё двое – от иных заболеваний, сообщает оперативный штаб.
За сутки коронавирус в Иркутской области подтвердили ещё у 232 человек. Общее число случаев заражения в регионе составило 7315.
Госпитализировано было 4298 человек, 69 из них в тяжёлом состоянии.
За весь период выздоровели 2920 пациентов, за сутки — 41.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 за сутки).
Ещё четверо больных COVID-19 умерли в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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