Братчанина, зарезавшего супругу, поймали спустя девять лет

Убийство произошло в 2011 году



В Братском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей супруги (ч.1 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, в апреле 2011 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой и ударил её ножом в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.



- В ходе тщательного изучения уголовных дел по преступлениям прошлых лет следователи СК России возобновили производство по данному делу и снова допросили мужчину и других свидетелей. На допросе обвиняемый во всём признался и раскаялся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

