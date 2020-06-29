Убийство произошло в 2011 году
В Братском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей супруги (ч.1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в апреле 2011 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой и ударил её ножом в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.
- В ходе тщательного изучения уголовных дел по преступлениям прошлых лет следователи СК России возобновили производство по данному делу и снова допросили мужчину и других свидетелей. На допросе обвиняемый во всём признался и раскаялся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Братчанина, зарезавшего супругу, поймали спустя девять лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийство произошло в 2011 году
Инцидент произошёл на протоке Степная
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 18 лесных пожаров
Преступники избили молодого человека и отняли у него два миллиона рублей
Нападение произошло в комнате административных разбирательстве в полиции
Квартиросъёмщик затеял генеральную уборку и наткнулся на жуткую находку
Происшествия, 28.06.2020
Владелец авто оставил машину с приоткрытым окном на пару минут
Капитан ошибся фарватером и посадил яхту на мель
Пожар случился сегодня утром
Тело погибшего обнаружили на кухне
Ещё один пострадавший получил различные травмы
Всего за сутки потушили 17 лесных пожаров
Происшествия, 26.06.2020
Среди пострадавших двое детей
Происшествия, 26.06.2020
За сутки мошенники обманули жителей региона