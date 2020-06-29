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Братчанина, зарезавшего супругу, поймали спустя девять лет

Братчанина, зарезавшего супругу, поймали спустя девять лет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло в 2011 году

В Братском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве своей супруги (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2011 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой и ударил её ножом в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.

- В ходе тщательного изучения уголовных дел по преступлениям прошлых лет следователи СК России возобновили производство по данному делу и снова допросили мужчину и других свидетелей. На допросе обвиняемый во всём признался и раскаялся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство
 
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