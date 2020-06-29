За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 18 лесных пожаров
Леса горели в Заиграевском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах на общей площади 209 га. С огнём боролись 446 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Была задействована 81 единица лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Девять лесных пожаров в Заиграевском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы. Ещё три лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах локализованы.
На утро 29 июня продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах, а также дотушиванию локализованных очагов.
Кроме того, на территории Баунтовского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся две термоточки. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа от 4 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
Шесть лесных пожаров тушат в Бурятии
Происшествия, Фото:
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