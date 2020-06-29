Квартиросъёмщик затеял генеральную уборку и наткнулся на жуткую находку
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в вентиляционной шахте дома нашли кости. Останки похожи на кости ребёнка, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Страшную находку сделал 22-летний приезжий из Бурятии, снявший квартиру, сообщает «Фонтанка».
Квартиросъёмщик затеял генеральную уборку, вплоть до чистки вентиляции. До ванной дело дошло ближе к восьми часам вечера. Сняв решётку, он обнаружил там кости и оценил их как часть бедра и рёбра ребенка.
В дом приехала полиция, в квартире на первом этаже действительно было найдено пять костей неизвестного происхождения. Останки отправили на экспертизу.
Житель Бурятии нашёл кости ребёнка в съёмной квартире в Петербурге
Происшествия, Фото:
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