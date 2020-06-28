Улан-удэнец украл рюкзак из машины

Владелец авто оставил машину с приоткрытым окном на пару минут



Вечером 26 июня в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль с приоткрытым окном на пару минут возле жилого дома, а когда вернулся, то обнаружил, что из салона пропал рюкзак. В последнем находились деньги, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.



Эксперты-криминалисты на месте происшествия обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался 28-летний, не работающий горожанин.



Выяснилось, что парень забрал из рюкзака средства, а вещи выбросил.



Молодой человек ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В мае этого года он был осуждён за кражу. Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



