Владелец авто оставил машину с приоткрытым окном на пару минут
Вечером 26 июня в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль с приоткрытым окном на пару минут возле жилого дома, а когда вернулся, то обнаружил, что из салона пропал рюкзак. В последнем находились деньги, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.
Эксперты-криминалисты на месте происшествия обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался 28-летний, не работающий горожанин.
Выяснилось, что парень забрал из рюкзака средства, а вещи выбросил.
Молодой человек ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В мае этого года он был осуждён за кражу. Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл рюкзак из машины
Происшествия, Фото:
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