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Улан-удэнец украл рюкзак из машины

Улан-удэнец украл рюкзак из машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Владелец авто оставил машину с приоткрытым окном на пару минут

Вечером 26 июня в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль с приоткрытым окном на пару минут возле жилого дома, а когда вернулся, то обнаружил, что из салона пропал рюкзак. В последнем находились деньги, одежда и банковская карта. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты на месте происшествия обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. Им оказался 28-летний, не работающий горожанин.

Выяснилось, что парень забрал из рюкзака средства, а вещи выбросил.

Молодой человек ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В мае этого года он был осуждён за кражу. Судом ему назначено наказание в виде исправительных работ.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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