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В Иркутской области спасатели сняли севшую на мель яхту

В Иркутской области спасатели сняли севшую на мель яхту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Капитан ошибся фарватером и посадил яхту на мель

Спасатели Никольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь капитану и пассажирам яхты в Иркутском водохранилище.

Сегодня утром пришел вызов от капитана яхты «Silver Glow», он сообщил, что во время движения по реке Ангара по направлению к озеру Байкал, ошибся фарватером и напротив населённого пункта Ангарские Хутора посадил яхту на мель. На борту кроме капитана, находились пять пассажиров.

Трое спасателей вышли с центральной базы БПСО в поселке Никола на катере «КС-701», сообщили в пресс-службе ведомства.

- Яхта представляла угрозу, преграждая судоходный путь. Около часа потребовалось, для того, чтобы при помощи троса, используя силу течения и ветра, снять её с мели. От дальнейшей помощи пострадавшие отказались, продолжив путешествие, - прокомментировал Артур Мелихов, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

БПСО
 
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