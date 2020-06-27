Пожар случился сегодня утром
Рано утром 27 июня в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных несколько построек, расположенных на двух соседствующих участках, были объяты огнем.
Распространению пожара способствовала плотная застройка и позднее обнаружение пожара. Пять пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ боролись с огнем около 2 часов.
В результате пожара уничтожены надворные постройки на общей площади 151 кв.м., повреждены гараж и 2 тепляка, уничтожение которых не допустили пожарные.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар случился сегодня утром
Тело погибшего обнаружили на кухне
Ещё один пострадавший получил различные травмы
Всего за сутки потушили 17 лесных пожаров
Среди пострадавших двое детей
За сутки мошенники обманули жителей региона
Мальчик, испугавшись столкновения, спрыгнул со своего гидроцикла и утонул
Мужчина нанёс 24 удара топором и оставил приятеля умирать
Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности
Мужчина добровольно выдал наркотики
В последний раз она пыталась вынести из магазина алкоголь
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности
Авария произошла в тёмное время суток
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление