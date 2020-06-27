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В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки

В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар случился сегодня утром

Рано утром 27 июня в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных несколько построек, расположенных на двух соседствующих участках, были объяты огнем.

Распространению пожара способствовала плотная застройка и позднее обнаружение пожара. Пять пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ боролись с огнем около 2 часов.

В результате пожара уничтожены надворные постройки на общей площади 151 кв.м., повреждены гараж и 2 тепляка, уничтожение которых не допустили пожарные.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

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