В Бурятии пожар уничтожил надворные постройки

Пожар случился сегодня утром



Рано утром 27 июня в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии загорелись надворные постройки. На момент прибытия пожарных несколько построек, расположенных на двух соседствующих участках, были объяты огнем.



Распространению пожара способствовала плотная застройка и позднее обнаружение пожара. Пять пожарных 15-го Бичурского отряда ГПС РБ боролись с огнем около 2 часов.



В результате пожара уничтожены надворные постройки на общей площади 151 кв.м., повреждены гараж и 2 тепляка, уничтожение которых не допустили пожарные.



Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



