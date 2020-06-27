В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: Республиканского агентство ГО и ЧС

Тело погибшего обнаружили на кухне



Накануне, 26 июня, в 23:45 произошёл пожар в жилом двухквартирном доме в селе Заиграево. На момент прибытия пожарных веранда одной из квартир была объята огнем полностью, огонь переходил на крышу. Пока одни тушили пожар, другие помогали жильцам второй квартиры выносить вещи первой необходимости.



- Как только удалось локализовать возгорание, пожарные проникли внутрь сильно задымленной квартиры и на кухне обнаружили тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара уничтожена веранда, частично кровля, повреждена стена дома, вторая квартира не пострадала.



К тушению пожара были привлечены силы пожарные 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и пожарных военной части поселка Заиграево.



Причина пожара устанавливается, вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки.



