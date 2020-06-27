В ДТП в Иркутской области погибли три человека

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ещё один пострадавший получил различные травмы



Сегодня около 5 часов утра на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов в Иркутской области произошло ДТП.



- Автомобиль «Хонда Цивик» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Рено Дастер». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Хонды», мужчины 24 и 23 лет, скончался водитель «Рено», 34-летний мужчина, а пассажир «Дастера», 36 летний мужчина, получил различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Полицейские не исключают, что водитель «Хонды» мог находиться за рулем в состоянии опьянения. В настоящее время эта информация проверяется.



