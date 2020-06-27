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В ДТП в Иркутской области погибли три человека

В ДТП в Иркутской области погибли три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё один пострадавший получил различные травмы

Сегодня около 5 часов утра на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов в Иркутской области произошло ДТП.

- Автомобиль «Хонда Цивик» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Рено Дастер». В результате аварии погибли водитель и пассажир «Хонды», мужчины 24 и 23 лет, скончался водитель «Рено», 34-летний мужчина, а пассажир «Дастера», 36 летний мужчина, получил различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Полицейские не исключают, что водитель «Хонды» мог находиться за рулем в состоянии опьянения. В настоящее время эта информация проверяется.

ДТП Иркутская область
 
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