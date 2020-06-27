Всего за сутки потушили 17 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии тушили 20 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах на общей площади 1042 га. С огнём боролись 498 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 96 единиц лесопожарной техники.
Семнадцать лесных пожаров, в том числе в Забайкальском нацпарке и Джергинском заповеднике, ликвидированы.
Два лесных пожара в Прибайкальском районе и Баргузинском заповеднике локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.
На утро 27 июня продолжается работа по тушению 1 лесного пожара в Баргузинском заповеднике.
- Кроме того, на территории Северо-Байкальского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Термоточка находится в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили лесные пожары в нацпарке и заповеднике
Происшествия, Фото:
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