В ДТП в Иркутской области погиб один и пострадали три человека

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







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ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Иркутской области около 16 часов на 43 км трассы Иркутск-Качуг. Столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Форд Фьюжн».В результате погиб водитель «Тойоты». Пострадали водитель и двое детей, находившихся в «Форде». Всего в «Тойоте» находилось трое мужчин, в «Форде» – семья из пяти человек.