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В ДТП в Иркутской области погиб один и пострадали три человека

В ДТП в Иркутской области погиб один и пострадали три человека
Происшествия, 
Среди пострадавших двое детей

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Иркутской области около 16 часов на 43 км трассы Иркутск-Качуг. Столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Форд Фьюжн».

В результате погиб водитель «Тойоты». Пострадали водитель и двое детей, находившихся в «Форде». Всего в «Тойоте» находилось трое мужчин, в «Форде» – семья из пяти человек.

На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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