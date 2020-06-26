Житель Иркутской области отдал мошенникам 290 тысяч

За сутки мошенники обманули жителей региона



За сутки семь жителей Иркутской области стали жертвами аферистов, лишившись свыше 350 тысяч рублей.



Наибольшую сумму, 290 тысяч рублей, потерял 53-летний житель деревни Карлук. Накануне ему позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются украсть с его карты деньги. Якобы для предотвращения операции аферист попросил назвать данные карты и коды, пришедшие в смс-сообщениях банка. Мужчина выполнил указанные инструкции и потерял свои сбережения. Сейчас телефон неизвестного недоступен.



Похожее мошенничество зарегистрировано в Чунском районе. Аферисты списали с карты местной жительницы 19 тысяч рублей. В обоих случаях номера телефонов звонивших зарегистрированы в Москве.



Несколько случаев мошенничества произошли при попытке дистанционно заключить сделку посредством сайта купли-продажи «Авито». Пенсионер из города Усолье-Сибирское, ожидая предоплату за продаваемый гараж, пошёл в банк и под диктовку неизвестного мужчины, звонившего из Башкортостана, произвёл ряд операций. После этого аферисты списали с его карты 25 тысяч рублей.



Иркутянка заявила, что мошенники, обманув её, присвоили свыше шести тысяч рублей с банковской карты. Для получения предоплаты за продажу холодильника девушка сообщила неизвестным лицам, вышедшими на связь из Калужской области, данные своей карты, после чего они списали её деньги.



Житель Иркутска перевёл аферисту, который позвонил из Хакасии, в качестве предоплаты 3,5 тысяч рублей. Мужчина хотел приобрести через интернет-магазин запчасти на машину. На данный момент объявление заблокировано, а товар не получен.



Ещё два случая произошли по доверчивости людей. Жительнице Усть-Кута в социальной сети пришло сообщение с аккаунта её родственника с просьбой занять денег. Женщина откликнулась. Оказалось, что страница её дяди была взломана, в результате чего 16 тысяч рублей ушли злоумышленникам.



Другая иркутянка лишилась девяти тысяч рублей, обратившись по объявлению о получении денежного займа в Интернете. Оказалось, 30-летняя женщина должна была оплатить комиссию и страховку, что она и сделала. Аферист вёл беседу с женщиной через электронную почту.



На данный момент полицией по всем указанным фактам проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

