Мальчик, испугавшись столкновения, спрыгнул со своего гидроцикла и утонул
В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 25-летней иркутянки, признав её виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Трагедия произошла 20 августа 2018 года в акватории озера Байкал вблизи села Шара-Тогот Ольхонского района. Женщина каталась на гидроцикле без удостоверения на право управления им. Она наехала на девятилетнего мальчика, который перед этим спрыгнул в воду с другого гидроцикла, испугавшись столкновения.
Ребёнок утонул.
Подсудимая отрицала свою вину в преступлении.
- С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего в ходе предварительного следствия был проведён ряд нетрадиционных судебных экспертиз: эксплуатационно-техническая экспертиза по исследованию технического состояния и способа управления гидроциклами, судоводительская и другие, а также следственный эксперимент. Была полностью воссоздана обстановка гибели несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
В результате работы следователей и криминалистов были получены неопровержимые доказательства вины подсудимой в гибели мальчика. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев ограничения свободы.
Вынесен приговор по делу о гибели мальчика от гидроцикла на Байкале
Происшествия, Фото:
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