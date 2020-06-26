Мужчина нанёс 24 удара топором и оставил приятеля умирать
Приговорённый за убийство к 13 годам колонии строгого режима житель Закаменского района Бурятии пытался обжаловать приговор, сообщили в Верховном суде республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в мае 2019 года. Жители Закаменска прозвали «Сатана» за многократные преступления и судимости.
К нему в гости пришёл знакомый, с которым они стали распивать спиртное. Однако во время застолья мужчины поссорились из-за спора на тюремные темы. Хозяин дома схватил топор и нанёс им множество ударов по голове и телу собутыльника.
После расправы убийца сбежал. Потерпевший скончался через два дня после преступления.
В суде уточнили, что мужчина получил 24 удара топором в область головы, шеи, рук и ног. Смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы.
Не согласившись в приговором суд, убийца подал апелляционную жалобу.
- Доводы апелляционной жалобы осуждённого апелляционной инстанцией оставлены без удовлетворения, поскольку основанный на вердикте присяжных заседателей приговор в части доказанности или недоказанности инкриминированного подсудимому деяния, а также о фактических обстоятельствах, признанных доказанными присяжными заседателями, не может быть поставлен под сомнение судом апелляционной инстанции, - пояснили в Верховном суде.
Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не установлено.
Назначенное наказание судом признано отвечающим требованиям уголовного закона, в том числе о справедливости. Приговор Закаменского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.
В Бурятии «Сатана» пытался оспорить приговор за жестокое убийство
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки мошенники обманули жителей региона
Мальчик, испугавшись столкновения, спрыгнул со своего гидроцикла и утонул
Мужчина нанёс 24 удара топором и оставил приятеля умирать
Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности
Мужчина добровольно выдал наркотики
В последний раз она пыталась вынести из магазина алкоголь
Авария произошла в тёмное время суток
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление
В скандале с расстрелом медведей всплыли новые подробности
Лесники знали, что в той местности Кижингинского района нет лесозаготовителей
Наркотики нашли в квартирах подозреваемых
Две женщины украли у подруги баранину, но посадили только одну
Она находилась у реки вместе с 13-летним мальчиком и трёхлетней девочкой
Виновник торжества ударил мужчину и отобрал телефон