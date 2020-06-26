Пострадавший мужчина был доставлен в медучреждение
Накануне вечером, около 18.40, в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП.
40-летний водитель «Nissan Avenir», следуя со стороны улицы Пугачева в направлении переулка Псковского, в районе дома № 77 сбил 45-летнего пешехода. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.
- Пешеход был доставлен в медучреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на проспекте Строителей женщина-водитель сбила велосипедиста.
В Улан-Удэ сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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