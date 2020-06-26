Улан-удэнка пришла в гости к бывшей коллеге и обокрала

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности



В Октябрьском районе Улан-Удэ 23 июня в полицию поступило заявление о краже телефона от 38-летней горожанки. Женщина сообщила, что мобильный, стоявший на зарядке в одной из комнат, пропал после ухода ее гостьи - 36-летней бывшей коллеги. Ущерб составил более семи тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали подозреваемую и изъяли у нее украденный гаджет.



- Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе, за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

