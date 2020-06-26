Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности
В Октябрьском районе Улан-Удэ 23 июня в полицию поступило заявление о краже телефона от 38-летней горожанки. Женщина сообщила, что мобильный, стоявший на зарядке в одной из комнат, пропал после ухода ее гостьи - 36-летней бывшей коллеги. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую и изъяли у нее украденный гаджет.
- Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе, за преступления имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка пришла в гости к бывшей коллеге и обокрала
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