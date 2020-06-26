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В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас

В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление

В Улан-Удэ сегодня днем на бульваре Карла Маркса прохожие обнаружили предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.

По результатам осмотра специалистами-взрывотехниками было установлено, что находка является выстрелом от СПГ-9 калибра 73 мм. На месте обнаружения работали экстренные службы, выставлялось оцепление.

Обследованный предмет передан для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в посёлке Южный в Улан-Удэ обнаружили реактивную штурмовую гранату.
боеприпасы Росгвардия
 
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