В Улан-Удэ на Саянах прохожие обнаружили боеприпас

На месте работали экстренные службы, выставлялось оцепление
В Улан-Удэ сегодня днем на бульваре Карла Маркса прохожие обнаружили предмет, конструктивно схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Бурятии.
По результатам осмотра специалистами-взрывотехниками было установлено, что находка является выстрелом от СПГ-9 калибра 73 мм. На месте обнаружения работали экстренные службы, выставлялось оцепление.
Обследованный предмет передан для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
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